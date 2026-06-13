チョコバットとチロルチョコが夢の再共演！話題のコラボ商品が今年も登場

駄菓子ファンにはたまらない話題のコラボ商品が今年も帰ってきました。三立製菓のロングセラー商品「チョコバット」と、長年愛され続ける「チロルチョコ〈ミルク〉」が再びタッグを組み、「チロルチョコバット ミルク風クリーム」として登場します。昨年の周年記念コラボで大きな反響を呼んだ人気商品が再発売されるとあって、発売前から注目を集めています♪

愛され続けるロングセラー同士の共演

駄菓子売り場でおなじみのチョコバットとチロルチョコ。どちらも子どもの頃から親しんでいるという方も多いのではないでしょうか。

チョコバットは1964年発売のロングセラー商品で、パン生地にチョコレートをコーティングしたスティックタイプのお菓子です。独特の食感と食べやすさで幅広い世代に支持されています。

一方、チロルチョコ〈ミルク〉は、生クリーム入りのまろやかなミルククリームをチョコレートで包み込んだ人気商品。

1990年からほとんどデザインを変えることなく販売され続け、多くのファンに愛されています。

そんな駄菓子界の定番同士が再びコラボレーションし、特別感のある味わいを楽しめる商品が誕生しました。

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チロルチョコの味わいをチョコバットで再現

今回発売される「チロルチョコバット ミルク風クリーム」は、チョコバットならではのパン生地の中に、チロルチョコ〈ミルク〉をイメージしたミルク風クリームを注入した商品です。

それぞれの商品が持つ個性を活かしながら、絶妙な味のバランスと風味を実現。しっとりとしたパン生地とまろやかなミルク風クリームが調和し、どこか懐かしくも新しいおいしさを楽しめます。

商品開発担当者によると、両ブランドの魅力をそのまま活かした自信作とのこと。チョコバットファンはもちろん、チロルチョコ好きの方にもぜひ味わってほしい一品です。

商品詳細と販売情報

チロルチョコバット ミルク風クリーム

税込参考価格：72円（税込）

発売日：2026年6月15日（月）より順次発売

販売先：一部エリアを除く全国のセブン‐イレブンにて先行発売

※取扱い状況は店舗により異なります。

今だけの特別な味わいを楽しんで

駄菓子の王道ともいえるチョコバットとチロルチョコが生み出した特別なコラボ商品は、懐かしさと新しさを同時に楽しめる魅力が詰まっています♡

手軽に購入できる価格もうれしく、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。昨年買い逃してしまった方も、気になっていた方も、この機会にぜひ期間限定ならではの特別なおいしさを味わってみてください。