身長を知って驚いた「50代男性俳優」ランキング！ 2位「佐藤二朗」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月3日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、身長を知って驚いた「50代男性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
個性派俳優として唯一無二の存在感を放つ佐藤二朗さん。コミカルな演技や独特の間、親しみやすいキャラクターでお茶の間を楽しませていますが、実は181cmという堂々たる高身長の持ち主です。画面越しに見せる親しみやすさとのギャップに、驚く人が多く集まりました。
▼回答者コメント
「ポテッとした体型と面白い雰囲気から、小さめの方なのかと思いきや、180cm以上で、ドラマなどで共演者と並ぶ度に大きくて驚きます。面白くてつい笑っちゃうようなタイプの男性が、180cm以上あるなんて、少しドキッ？としてしまいます」(20代女性／三重県)
「思った以上に高身長だったので」(40代女性／東京都)
「もっと小柄なオジサンと思っていました。180を超えているのは驚きです」(50代女性／大阪府)
端正なルックスと抜群のプロポーションで、シリアスからコミカルな役まで幅広く演じ分ける沢村一樹さん。モデル出身という経歴もあり、その身長は184cmと非常に高身長です。スマートで洗練された佇まいでありながら、実際に数字で見るとその高さにあらためて驚かされます。
▼回答者コメント
「思った以上に高身長だったので」(40代女性／東京都)
「身長が高いとは思っていましたが、びっくりです」(40代女性／青森県)
「スラッとした印象でしたが、想像以上に高身長で驚きました」(30代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：佐藤二朗／49票
個性派俳優として唯一無二の存在感を放つ佐藤二朗さん。コミカルな演技や独特の間、親しみやすいキャラクターでお茶の間を楽しませていますが、実は181cmという堂々たる高身長の持ち主です。画面越しに見せる親しみやすさとのギャップに、驚く人が多く集まりました。
「ポテッとした体型と面白い雰囲気から、小さめの方なのかと思いきや、180cm以上で、ドラマなどで共演者と並ぶ度に大きくて驚きます。面白くてつい笑っちゃうようなタイプの男性が、180cm以上あるなんて、少しドキッ？としてしまいます」(20代女性／三重県)
「思った以上に高身長だったので」(40代女性／東京都)
「もっと小柄なオジサンと思っていました。180を超えているのは驚きです」(50代女性／大阪府)
1位：沢村一樹／50票
端正なルックスと抜群のプロポーションで、シリアスからコミカルな役まで幅広く演じ分ける沢村一樹さん。モデル出身という経歴もあり、その身長は184cmと非常に高身長です。スマートで洗練された佇まいでありながら、実際に数字で見るとその高さにあらためて驚かされます。
▼回答者コメント
「思った以上に高身長だったので」(40代女性／東京都)
「身長が高いとは思っていましたが、びっくりです」(40代女性／青森県)
「スラッとした印象でしたが、想像以上に高身長で驚きました」(30代女性／大阪府)
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)