山形県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選！ 「米沢市」を抑えて最多票だったのは？【2026年調査】
初夏の爽やかな風が心地よく、週末の旅行や初秋に向けた長期休暇の計画を立て始める人も多い季節になりました。旅先の地名や、その響き・字面の印象は、その土地への興味をかき立てる楽しいポイントのひとつです。
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
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▼回答者コメント
「新庄監督が思い浮かぶ。勝利するカッコイイイメージ」（40代女性／福岡県）
「名字にもある『新庄』だから」（40代女性／熊本県）
▼回答者コメント
「『鶴』の文字が入っていて、和風な美しさとかっこよさがあるから」（30代女性／石川県）
「鶴という感じが入っていて、日本を連想させてかっこいいから」（30代女性／神奈川県）
▼回答者コメント
「寒河江をさがえと読ませるところがかっこいいと思います」（50代女性／埼玉県）
「珍しい漢字と重厚感のある響きがあり、独特の存在感を感じるからです」（50代男性／青森県）
▼回答者コメント
「米沢と言ったら牛肉というくらい高級感があるからです」（30代女性／神奈川県）
「黄金、上質なイメージでカッコいい」（40代女性／長崎県）
▼回答者コメント
「『天』の字が入っていてスケール感があり、響きもスマートでかっこいいからです。将棋の町のイメージもあります」（40代男性／北海道）
「神々しい感じがしてかっこいいと思う」（40代男性／兵庫県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、山形県の市で「名前がかっこいい」と思う市5選をランキング形式でご紹介します。
5位：新庄市／25票5位は、最上地方の中心都市「新庄市」です。プロ野球の新庄監督を連想させる点が支持を集めました。勝利を思わせるかっこいいイメージや、名字としてもなじみのある響きも魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「新庄監督が思い浮かぶ。勝利するカッコイイイメージ」（40代女性／福岡県）
「名字にもある『新庄』だから」（40代女性／熊本県）
4位：鶴岡市／31票4位は、城下町と庄内の食文化で知られる「鶴岡市」です。「鶴」の字が生む和の美しさが評価されました。日本を連想させる上品な響きや、字面の優美さも支持を集めています。
▼回答者コメント
「『鶴』の文字が入っていて、和風な美しさとかっこよさがあるから」（30代女性／石川県）
「鶴という感じが入っていて、日本を連想させてかっこいいから」（30代女性／神奈川県）
3位：寒河江市／48票3位は、さくらんぼの産地として知られる「寒河江市」です。「さがえ」という読みにくくも独特の響きが評価されました。北国の自然を感じさせる字面や、重厚感のあるクールな印象も人気の理由です。
▼回答者コメント
「寒河江をさがえと読ませるところがかっこいいと思います」（50代女性／埼玉県）
「珍しい漢字と重厚感のある響きがあり、独特の存在感を感じるからです」（50代男性／青森県）
2位：米沢市／50票2位は、上杉氏の城下町として知られる「米沢市」です。米沢牛を連想させる上質で高級なイメージが評価されました。歴史ある街としての風格や、黄金を思わせる豊かな印象も魅力に挙げられています。
▼回答者コメント
「米沢と言ったら牛肉というくらい高級感があるからです」（30代女性／神奈川県）
「黄金、上質なイメージでカッコいい」（40代女性／長崎県）
1位：天童市／67票最多票を集めて1位に輝いたのは、将棋駒の生産で全国的に知られる「天童市」です。「天」「童」それぞれの漢字が持つスケール感や神々しさが多くの票を集めました。スマートな響きや、将棋の町としてのイメージも支持を後押ししています。
▼回答者コメント
「『天』の字が入っていてスケール感があり、響きもスマートでかっこいいからです。将棋の町のイメージもあります」（40代男性／北海道）
「神々しい感じがしてかっこいいと思う」（40代男性／兵庫県）
山形県の市で「名前がかっこいい」と思う市ランキング
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)