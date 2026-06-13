世界的人気を誇る女子レスラーでありながら、レトロゲーム収集家としての一面を持つ日本人女子が公開した“アーケードゲーム”との自撮りショットが話題となっている。

【画像】日本人美女、貴重な“プライベートゲーセン”自撮りショット

WWEスーパースターのアスカが13日、自身のインスタグラムを更新。“プライベートゲーセン”で撮影された激レア自撮りショットを公開した。

公開された写真では、鮮烈なマゼンタピンクのヘアカラーが目を引くアスカが、任天堂の人気レースゲーム『マリオカート』のアーケード版筐体の運転席に座り、ステアリングに手をかけながらクールな視線をカメラに向けている。大のレトロゲーム、アーケードゲーム収集家として世界的に知られる彼女だが、そのスタイリッシュな佇まいとレトロな大型筐体とのコントラストが、絶妙なポップアートのような世界観を醸し出している。

現在アスカは、戦線から離れWWEを一時離脱中の身である。しかし、リング外でも世界中のファンを退屈させることなく、公式YouTubeチャンネルや各SNSを通じたプライベートな発信を精力的に継続。今回の自撮りは、彼女がかねてより計画中だった自宅の“プライベートゲーセン”のブースで撮影されたもの。夢の空間がいよいよ完成に近づいていることを予感させる、ファンにとってはたまらない進捗報告となった。

リングを離れてもなお、自身のライフスタイルやこだわりを追求し、発信し続ける彼女のクリエイティビティは、世界中のプロレスファンのみならず多くのゲームフリークからも羨望の眼差しを集めている。

この投稿に対し、ファンからは「マリオカートですね！」「かっこいい！」「相変わらずヘアースタイルがクールです」「マリオカート、めっちゃ好き」などとコメントが寄せられていた。

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