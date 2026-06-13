◇プロ野球セ・パ交流戦 西武-巨人(13日、ベルーナドーム)

今季初スタメンのリチャード選手が攻守で活躍を見せています。

リチャード選手は前日12日に開幕前におった小指骨折のけがから復帰し今季初昇格。そしてこの日は7番ファーストで今季初スタメンとなりました。

そして今季初打席となった2回には、持ち味のパワーをいかし1号ソロを放つと、今度は守備の好プレーで貢献します。

その場面は4回無死1塁、古賀悠斗選手を打席にむかえた時でした。古賀選手が放った打球がピッチャーゴロとなり、ウィットリー投手は確実にバッターをアウトにするため、一塁方向へ走りながらファーストへトスします。打者をアウトにしましたが、2塁へ進塁したランナーが隙を突いて3塁へ突入。するとファーストのリチャード選手がそれを見逃さず、素早く三塁へ送球しました。サードの坂本勇人選手のグラブに収まり、際どいタイミングとなりましたが、アウト。見事なダブルプレーでピンチを防ぎました。

きわどい判定に西武ベンチはリクエストを要求しますが、判定は覆らず。この試合、リチャード選手が攻守にわたりチームに貢献しています。