前西武監督の松井稼頭央氏（50）が、13日放送のフジテレビ系「ジャンクSPORTS」（土曜後4・30）に出演し、甲子園のマウンドでのハプニングについて振り返った。

この日は 82人のプロ野球選手を生んだ超名門PL学園（大阪）の同窓会特集。番組にはOB7人が登場し、昔話に花を咲かせた。

プロ入り後は俊足、強打の野手として活躍したが、PL時代は投手だった。そんな松井にとって忘れられないハプニングは、甲子園の実戦直前に起きた。

「甲子園の時、練習日にPLのスカウトの方が来られたんですよ。“松井、ちょっと投球フォーム変えようか”って、いきなり言われたんですよ。え？もう試合なのに？って。僕もいいえとか言えなかったので、はいと言った」

スカウトからの指示は、野茂英雄氏のトルネード投法のように、後方に力をためてから投げるスタイル。「“分かりました”って、ワインドアップの練習だけやった」という。

当日、マウンド上で、ある重大な“忘れ物”に気づいた。「当日、試合でランナーが出るじゃないですか？ふとセット（ポジション）に入った時に、あれ？この練習してないぞ？と思って」。スタジオは爆笑に包まれた。

セットポジションのまま、ためて投げると、「モーションが大きくなる」と解説。「クイックにならない。甲子園のマウンドで、頭真っ白になったんですよ」と打ち明け、「そのせいにはしたくないんですけど、2回1/3ノックアウトでした」と苦笑いしていた。