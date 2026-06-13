◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム 4x-3 中日(13日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

中日との2戦目にサヨナラ勝利し、9連勝とした日本ハム。試合後のヒーローインタビューには、26歳のバースデーでソロホームランを放った田宮裕涼選手が登場しました。

9連勝と快進撃を続けるチームについて、田宮選手は「野手の方もみんな打ってますし、ピッチャーの方もたくさんいいボールを投げてくれるので、僕は本当に助かってます」とコメント。ホームランの打席については「打席立つ前に監督に『ポイント前で打て』って言われて、それやったら本当に打っちゃって、自分でもビックリで」と笑顔で振り返りました。

さらに誕生日を迎えての抱負については「26歳はカッコいい大人になりたいと思います！」と宣言。祝福の手作りボードを手に声援を送ったファンも、歓声で応えました。

この日は9回に追いつかれるも、水野達稀選手がサヨナラホームランを放ったことで勝利。水野選手は前日の決勝打や、この日の先制打を放っていました。田宮選手は、お立ち台に導いてくれた水野選手に感謝。水野選手も、試合前時点で2本塁打と並んでいた田宮選手が先にホームランを打ったことに刺激を受けていた様子で、同学年同士の競い合いに感謝しました。