「この子は苦手」よその子を目の前で非難した『うちの子が可哀想』ママ友に、周囲の不満が爆発した話

これは、友人A子から聞いた話です。“うちの子が可哀想”を理由に周囲へ特別扱いを求め続けるママ友。最初は配慮していた周囲も、他の子どもを悪者にする発言をきっかけに限界を迎えます。子どもを盾に周囲をコントロールしようとする人間関係のしんどさを描いたエピソードです。

最初は“子ども想いなママ”に見えていた

A子のママ友グループに、Cママという女性がいました。

口癖はいつも、「うちの子、人見知りでぇ」「繊細だから傷つきやすくて」

最初はみんな、“子どもを大事にしているお母さん”だと思っていました。

少し気を遣う場面はありましたが、子どものことなら仕方ない。

周囲も自然と配慮していたのです。

配慮がどんどんエスカレート

問題は、何でも“うちの子優先”になっていったことでした。



公園で遊べば、「先に滑り台使わせて？」



イベントでは、「うちの子、前じゃないと不安になるから」



お菓子を配れば、「それ苦手だから別のない？」



最初は周囲も譲っていました。



でも不思議だったのは、Cママが“お願い”ではなく、“当然”みたいに言うことでした。



しかも少しでも思い通りにならないと、「うちの子が可哀想」が始まるのです。