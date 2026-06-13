シンガー・ソングライターのナオト・インティライミが１３日、この日午後６時から開催予定だった新潟でのライブを延期した。開演時間・午後６時の約６時間前の午前１１時４８分に、自身のＸに公式サイトのリンクを張って、発表した。

公式サイトでは「一昨日よりナオト本人が体調不良を訴え、できる限りの対応・処置を行っておりましたが現時点で本日の公演でお客様にご満足いただけるパフォーマンスをお届けすることは難しいと判断いたしました。協議を重ね、なんとか開催できる方法を模索しましたが、『延期』という判断をさせていただきました。直前のお知らせとなり誠に申し訳ございません」と体調不良のため延期すると記述。

「振替公演を実施すべく調整を進める予定ですが、やむを得ず中止とさせていただく場合もございますので予めご了承ください。なお、ご購入いただいておりますチケットはそのまま振替公演に有効となります。振替公演日にご都合の合わない方、又は中止が決定した場合にはチケットの払戻しを受け付けさせていただきます」と続けた。

また、ナオト自身も「新潟公演を楽しみにしてくださっていた皆様へ」のタイトルでＸを投稿。「本当に、ごめんなさい。今日という日を一緒に楽しみにしてくれていた皆さんに、最高のＳｈｏｗを届けたくて、ギリギリまで「何とかあのステージに立てないか」と諦めずに探り続けてきました。けれど。今日のこのカラダでは、皆さんの顔を見て、声を重ねて、心から『来てよかった』と思ってもらえるライブをお届けすることが、どうしてもできない。３０年近くライブ活動を続けてきましたが、こんな決断をするのは初めてで、正直、悔しくてたまりません。予定を合わせて、楽しみに足を運ぼうとしてくれていた皆さんの大切な一日を、こんな形にしてしまって、心からお詫びします。本当にごめんなさい」と謝罪。

続けて「それでも、新潟は僕にとって何度も忘れられない景色を見せてくれた、大切な大切な場所。だからこそ、いつかまた新潟そして北陸の皆さんと笑顔で会えるその日を、心に強く思い描いています。いつになるかはまだ分かりませんが、『その日』がくる時まで、どうか待っていて下さい。楽しみにしてくれていた皆様の気持ちに、いつか必ず応えられるように、今は少しだけ、体調回復の為に僕に時間をください。またきっと、会いましょう」とメッセージをつづった。

ナオトはツアー「ナオト・インティライミ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６」を、５、６日の東京公演からスタート。新潟はツアー３公演目で、次回は２０日の奈良公演が予定されている。