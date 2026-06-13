国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』が本日6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYO他にて開催中だ。

18:00より開催されていたRed Carpet(レッドカーペットイベント)に、Mrs. GREEN APPLEの3人が突如サプライズ登場した。華やかな和装姿に身を包んだ3人がレッドカーペットを歩くという展開に、会場からは驚きと悲鳴にも似た大きな歓声が上がり、多くの来場者や報道陣の視線が一斉に注がれた。

Mrs. GREEN APPLEは昨年初開催となった『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて、初代・最優秀アーティスト賞を受賞。2026年も『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされている。

━━🏆 #MAJ2026 受賞速報 🏆━━



クリエイター特別賞

Song of the Year for Creators

presented by JASRAC



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大森元貴の「ライラック」に決定！@MotokiOhmoriMGA#MUSICAWARDSJAPAN pic.twitter.com/9g8QncpnRx — MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) June 13, 2026

━━🏆 #MAJ2026 受賞速報 🏆━━



最優秀ライブ美術大道具スタッフ賞

in association with

日本舞台技術スタッフ団体連合会



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PMGA / 日本ステージ株式会社

箕輪理博, 安居宏記の

「Mrs. GREEN APPLE

「DOME TOUR 2025

""BABEL no TOH""」」に決定！… pic.twitter.com/r4g4t8bJTr — MUSIC AWARDS JAPAN公式 (@MAJ_CEIPA) June 13, 2026

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』放送／配信 情報



【NHK テレビ放送／配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第1部

6月13日(土) 午後7時30分〜8時55分

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり ■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 第2部

6月13日(土) 午後9時30分〜10時50分

NHK総合 / NHK BSプレミアム4K

※NHK ONEで同時配信・1週間の見逃し配信あり 【YouTubeライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony [授賞式]

6月13日(土) 19:30配信スタート(予定) 【Leminoライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Grand Ceremony 生配信

6月13日(土) 午後7時30分〜

※後日アーカイブ配信あり 【ABEMAライブ配信予定】

■MUSIC AWARDS JAPAN 2026 完全ライブ配信

6月13日(土) 午後0時30分〜イベント終了まで

ABEMA内 MAJチャンネル ※当日のみの特別チャンネル

※番組URL：https://abema.tv/now-on-air/maj 【radikoライブ配信予定】

■radiko特別プログラム『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 AUDIO LIVE』

6月13日(土)「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 Grand Ceremony

※授賞式の模様を国内最大級のラジオ配信プラットフォーム“radiko(ラジコ)”で完全ライブ配信。

※radikoでライブ配信・1週間のタイムフリー配信あり

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

開催日時：2026年6月13日(土)

※開催ウィーク：2026年6月5日(金)〜6月13日(土)

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

放送：NHK総合にて生中継(Grand Ceremony)

協力 ：経済産業省、文化庁、日本貿易振興機構(ジェトロ)(予定)

後援 ：東京都、国際交流基金

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

■＜Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』＞

2027年も開催決定

※詳細後日発表

■番組『Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』2026』

放送日時：今夏放送・配信予定 ※詳細後日発表

※放送・配信終了後〜1週間のアーカイブ配信あり

▼出演：DAY-1

Mrs. GREEN APPLE / AI / asmi / 超ときめき♡宣伝部 / ORANGE RANGE / s**t kingz / TOMORROW X TOGETHER

▼出演：DAY-2

Mrs. GREEN APPLE / FRUITS ZIPPER / 上白石萌音 / マキシマム ザ ホルモン (※ライブ演奏シーンの放送・配信なし) / ネクライトーキー / サカグチアミ / TWS

収録日：2026年6月10日および11日

収録場所：神奈川・Ｋアリーナ横浜

▶WOWOW番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ ▼TVer配信決定

https://tver.jp/series/sr8sdx0tge?utm_campaign=official_other_variety2026&utm_medium=referral&utm_source=t.co

https://www.wowow.co.jp/music/mrsgreenapple/ DAY-1 DAY-2

◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞

4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



5月4日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月5日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888



7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケット

・フロントエリア：20,000円(税込)

※アリーナ前方のエリアとなります。

※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。

・アリーナエリア：17,000円(税込)

・スタンドエリア：17,000円(税込)

・パノラマエリア：15,000円(税込)

※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。

・着席指定エリア：17,000円(税込)

※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※営利目的の転売禁止

◯枚数制限

・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人(1会員)様2枚まで

・着席指定エリア：お一人(1会員)様4枚まで

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026

▲初回限定盤『MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”』

▲通常盤『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

▲通常盤『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

2026年7月8日(水)2タイトル同時発売

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin ❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)

❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)

▼❶❷共通仕様

※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)

※GOODS

・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”

・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”

・デコレーションシール Inspired by “FJORD”

・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”

・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”

※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。 ❸【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)

❹【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)

❺【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)

❻【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別) ▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。

01.コロンブス

02.ビターバカンス

03.フロリジナル

04.ANTENNA

05.クスシキ

06.アンゼンパイ

07.WaLL FloWeR

08.道徳と皿

09.Magic

10.Feeling

11.Variety

12.No.7

13.青と夏

14.どこかで日は昇る

15.Loneliness

16.breakfast

17.天国

18.ニュー・マイ・ノーマル

19.ダンスホール

20.ケセラセラ

21.ライラック

encore

en1.我逢人(がほうじん)

en2.StaRt

◯特典映像

Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN” ▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。 ●チェーン別オリジナル特典

【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット

・タワーレコード：クリアポーチ2種セット

・HMV：エコバッグ2種セット

・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット

・Amazon：ICカードステッカー2種セット

・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット

・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット

・その他一般店：ポストカード2種セット

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)

・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)

・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)

・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)

・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)

【Mrs. GREEN APPLE 2026 - 2029 LIVE PLAN】

▶2026年秋、FCツアー＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーに(詳細は後日オフィシャルサイトにて発表)。

▶2027年、＜Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2＞を開催。前回の＜Harmony＞よりも公演数を大幅に増やす想定。

▶2027年、衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。

▶2028年、＜BABEL no TOH＞に続くストーリーラインの最新作＜ELYSIUM＞を開催。

▶2029年、ツアー＜The White Lounge 2＞(※仮称)を開催。

▶コンサートグッズ『MGA Official Light Stick』を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張(様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定)。