Netflixのドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シリーズのエル / イレブン / ジェーン・ホッパー役で知られるミリー・ボビー・ブラウン（22）が、夫でロックミュージシャンのジョン・ボンジョヴィの息子ジェイク・ボンジョヴィとの間に、養子として女児を2025年8月に迎え、「子供の頃からの夢」を実現したことを明かす一方、将来的には自分自身で妊娠・出産も経験したいと語った。



【写真】小さな手を握って…養子にたっぷりと愛情を注ぐミリー・ボビー・ブラウン

Netflix「エノーラ・ホームズの事件簿3」の配信開始を7月1日に控えるミリーは、カイリー・ケルシーのポッドキャスト「Not Gonna Lie」に出演し、こう語った。「養子を迎えることは、いつもずっと夢だった。5、6歳の頃、家で遊んでいたベビードールも全部『養子』という設定だった。両親もそう言っていたわ。自分で産むという設定で遊んだことは一度もなかった。それは、自分で産みたくないという意味じゃないの。いつかそれも私の未来にあったらいいなと思っている」



またミリーは、現在オンラインで動物看護師の資格取得を目指しているが、その前にはソーシャルワークを学んでおり、養子に関する授業に特に魅了されたという。「養子は愛そのもの、養子は永遠よ」と語り、「ソーシャルワークの授業で養子について学ぶのが好きだった…とても意味があって大切なこと。それから、生母であることや、その道のりについても多くを学んだ。だから夫と私は、その物語や道のりがどんなものかをじっくり考える時間を取って、それから歩み始めたの」と振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）