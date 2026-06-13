Jオールスターの3位決定戦でスーパーゴール

JリーグオールスターDAZNカップが6月13日に開催され、3位決定戦のJ1EAST対J1WESTで19歳のMF佐藤龍之介（FC東京）が圧巻のドリブルシュートを沈め、話題を呼んでいる。

J1EASTとJ1WESTがいずれも準決勝で敗れる波乱があったなか、3位決定戦でJ1対決が実現。試合は終盤までJ1WESTが2-1でリードしていたが、終了間際に佐藤が魅せる。カウンターの場面、センターサークル付近でボールを受けると、そのままドリブルで中央を持ち上がり、ペナルティーエリア手前で右足を一閃。鋭いシュートがGK中村航輔（セレッソ大阪）の守るゴールに突き刺さった。

2-2のまま突入したPK戦でも佐藤は落ち着いてPKを決め、勝利に貢献。DAZN公式Xは「佐藤龍之介の豪快弾で同点」として、ゴールシーンの動画を投稿した。北中米ワールドカップ（W杯）行きも期待された新鋭の一撃に、ファンからは「こいつホンモノだ」「佐藤龍之介えっぐいw」「すげーーーー！！」「スーパー！！！」「ベストゴールでは」「早く海外に行こう」などの声が上がっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）