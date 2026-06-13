フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、13日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。子供の頃習っていた楽器を明かした。

この日のゲストは元TBSのエグゼクティブアナウンサーで現在はフリーの堀井美香。堀井がプロデュースしているチャリティーコンサート「シネマミュージック」の話題となり、以前行われた公演には「田中家もほぼ全員で参加しまして」と鑑賞に訪れたと語り、バイオリンを習っている姪も喜んでいたと明かした。

堀井は田中に「小さいころから、それこそクラシックをたしなまれて…」と話を向けると「そうですね。イギリスに住んでいた頃に、小学生だったんですけど、みんな必ず楽器をやるっていう。マストだったんです、うちの学校。その時はクラリネットをバイオリンを無理やりやらされていました。姉はバイオリンとフルート。ピアノもできました」と明かした。

東大出身の姉のはる奈さんは、今でもアマチュアのオーケストラでフルート奏者として活動しているが、堀井から「バイオリンは、一曲弾いてくださいみたいなことには？」と聞かれた田中は「私？今は無理！絶対無理！」と答え、「もったいない」との言葉に「もったいないんですよ。だけど、お芝居のお仕事を始めて、ラジエーションハウスっていう作品をやらせていただいた時に、ゲスト出演で天才バイオリニストの役をやらせていただいたんです。天才バイオリニストだから、ちょっと弾けるとか、形ができるぐらいじゃだめなんですよ。だから、結局、服部百音さんっていう凄く有名なバイオリニストの方に、代わりに手だけ入っていただいて、私がボウイングだけしてっていうことをやりました」と語った。

田中は2021年にフジテレビで放送の「ラジエーションハウス2〜放射線科の診断レポート〜」に天才バイオリニスト・宝生真凛役でゲスト出演。弓を動かすボウイングは田中がやったが、弦を抑える左手は服部が行う“二人羽織”演奏で撮影したと明かしている。