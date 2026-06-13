赤ちゃんが大型犬のくしゃみを見た後の、ふたりのやりとりが可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で75万3000回再生を突破し、「通じ合ってるね」「ちゃんと会話できてそう」といったコメントが寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『大型犬のくしゃみを見た』結果→心配しながら近付いて…まるで『お話しているような光景』】

くしゃみが出そうなワンコ

Instagramアカウント「hatiware56」に投稿されたのは、赤ちゃんにくしゃみする瞬間を見られてしまったミックス犬「わん太郎」くんこと「ホップわん太郎」くんのお姿。わん太郎くんは、柴犬とラブラドールレトリバーのミックス犬なのだそう。

わん太郎くんの側をハイハイしながら通って、ちょこんと隣に座った赤ちゃん。すると、わん太郎くんは急にくしゃみがしたくなってしまったようで、横を向いてきゅっと目をつぶっています。

豪快なくしゃみ→赤ちゃんびっくり

「ぶしゅしゅっ」というわん太郎くんの豪快なくしゃみを目の当たりにし、全身でビクッとして驚いてしまった赤ちゃん。赤ちゃんは目を見開いて、しばらくわん太郎くんの顔をじーっと見つめていたんだとか。

わん太郎くんの顔にハイハイで近づき、「どうしたの？」とばかりに「アッ」と声をかけている赤ちゃん。わん太郎くんの前足にチョンっとタッチして、心配していることを伝えているようです。

優しさで通じ合う赤ちゃんとワンコ

赤ちゃんが心配してくれている優しい気持ちが伝わったのか、わん太郎くんは赤ちゃんに顔を近付けて「大丈夫だよ」とお返事している様子。お互いを思いやっているふたりのやりとりに、思わず頬が緩んでしまいます。

普段から仲良しで、一緒にいることも多いという赤ちゃんとわん太郎くん。これからどんな風に一緒に成長していくのか、その姿が楽しみでたまりません。

投稿には「通じ合ってるね」「ちゃんと会話できてそう」「犬のくしゃみも人間みたいな顔になるんだｗ」「全身でビクッが可愛い」「平和すぎる」「スクスク成長してね」といったコメントが寄せられています。

わん太郎くんたちの賑やかな日常は、Instagramアカウント「hatiware56」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hatiware56」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。