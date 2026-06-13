4歳の女の子が起きる時間になったら、ワンコがお迎えする準備を始めて…？愛に溢れた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で26万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「良きお姉ちゃん」「愛おしい」「癒される」といった声が寄せられています。

【動画：4歳の女の子が起きる時間なので、犬に『起こしてくるよ』と伝えた結果→なぜか慌てて…健気で尊い光景】

女の子が起きる時間になったら…

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されたのは、柴犬の「花子」ちゃんと当時4歳だった女の子の微笑ましい日常の一コマです。

ある日の朝、いつものように花子ちゃんはママさんと一緒に早起きして、女の子が起きる時間になるのを待っていました。7時にママさんが「起こしてくる」と声を掛けたら、花子ちゃんは「お迎えの準備しなくちゃ！」とウキウキでお気に入りのカバのぬいぐるみを探し始めたそう。

なんでも花子ちゃんにとってカバさんは、大好きな人をお迎えする時の必須アイテムなのだとか。なかなかカバさんを見つけられなくて困ってしまった花子ちゃんですが、ママさんに探すのを手伝ってもらって無事に発見！カバさんをお口にくわえて階段へ向かいます。

ワンコが階段の上で大歓迎！

花子ちゃんは階段を降りたらダメと教えられているため、ママさんが下の階に女の子を起こしに行っている間、ずっと階段の上で待っていたそう。本当は一緒に起こしに行きたいはずなのに、しっかりルールを守るところがお利口さんです。

そしてパパさんがまだ眠っている女の子を抱っこして階段を上がってきたら、花子ちゃんは「待ってたよ～！早くこっちきて！」というように片手をピーンと伸ばして大歓迎！ものすごく嬉しそうな姿が可愛くて、思わず頬が緩みます。

目を覚ますまで待つ姿にほっこり

まだ女の子は目を覚まさないので、ソファに寝かせておくことに。花子ちゃんはカバさんをくわえたまま「一緒に遊びたいな…」と周りをウロウロしていたのですが、しばらくすると「まだ起きそうにないな」と諦めて床に伏せたそう。その後は女の子が起きるまで、ずっとそばで待っていたとか。

無理やり起こしたりせずに静かに待っている姿は、あまりにも健気です。愛と優しさを感じる光景は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。ちなみに女の子が目を覚ました後は、たくさん遊んで楽しいひと時を過ごせたそうですよ。

この投稿には「賢いね」「やさしい子」「健気で本当にかわいい」「大好きなんですね」「素敵な姉妹」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」には、花子ちゃんと女の子の仲良しで可愛い姿や尊い日常が投稿されているので、ぜひチェックして癒されてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。