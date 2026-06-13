6月発売のガチャガチャから、「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」を詳しくご紹介します。ガチャガチャとは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。

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数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」が見逃せない！


アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。

ぷっくりキラキラなリボン型チャームが魅力的！

大人気サンリオキャラクターズから、とっても可愛いリボン型のチャームが登場しました。 サイズは約75mmとなっており、存在感のある大きさが魅力的な仕上がりです。 ぷっくりとしたクッションのようなボリューム感と、キラキラした華やかな見た目をあわせ持っています。 お気に入りのバッグや持ち物につけて、ぜひ一緒にお出かけを楽しんでみてください。

詳細情報

▼商品名
サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム

▼メーカー
アイピーフォー

▼発売日
2026年6月

▼価格
税込400円

▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ウィッシュミーメル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)