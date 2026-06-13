リボン型チャームがキュート！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ウィッシュミーメル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム」（税込400円）。全5種のラインアップとなっています。
ぷっくりキラキラなリボン型チャームが魅力的！大人気サンリオキャラクターズから、とっても可愛いリボン型のチャームが登場しました。 サイズは約75mmとなっており、存在感のある大きさが魅力的な仕上がりです。 ぷっくりとしたクッションのようなボリューム感と、キラキラした華やかな見た目をあわせ持っています。 お気に入りのバッグや持ち物につけて、ぜひ一緒にお出かけを楽しんでみてください。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ キラキラ！クッションリボンチャーム
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込400円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・クロミ
・シナモロール
・ウィッシュミーメル※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)