井上中日、日本ハムにサヨナラ負けで両リーグ最速の借金「20」の“デッドライン”に到達 9回二死から鵜飼の適時打で追いつくも最後は力尽く
井上監督も厳しいチーム状況に顔を曇らせている（C）産経新聞社
中日は6月13日に行われた日本ハム戦（エスコンF）に3-4と敗れ3連敗、借金は両リーグワーストの「20」に達した。
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先発した松葉貴大は5回2失点と試合を作るも打線がなかなか日本ハム投手陣を捉えられない。先発の福島蓮に対し、4回は二死一、三塁から相手の暴投で1点を奪うも、石川昂弥は左飛に倒れ、追加点を奪えず。
ただ打線も2点を追う9回二死満塁の場面、鵜飼航丞が柳川大晟を捉えて、2点タイムリーを放つ。3-3と土壇場で追いつくも直後の9回裏、5番手の草加勝が一死走者なしから水野達稀にサヨナラホームランを浴びて力尽きた。
マウンド上でひざをつき呆然とした表情を浮かべる草加。
チームはこれで21勝41敗（1分け）の借金20とデッドラインに到達。63試合での借金20は31年ぶりの不名誉な記録ともなった。
今期は球団創設90周年の節目の年、ホームランテラスを増設するなど課題の打撃力に上積みを図ろうと取り組んだが、交流戦打率は.217（12日現在）と上向かず、苦しい戦いを強いられている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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