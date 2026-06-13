俳優の安達祐実さんは6月13日、自身のInstagramを更新。寝落ち姿を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：安達祐実さん公式Instagramより）

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俳優の安達祐実さんは6月13日、自身のInstagramを更新。寝落ち姿を披露しました。

【写真】44歳安達祐実の寝落ち姿！

「少女ですか？」

安達さんは「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々 夕飯食べるのも忘れて寝落ち」とつづって1枚の写真を投稿。グレーのＴシャツを着用した安達さんが、組んだ腕に顔を乗せ、寝落ちしてしまった姿を披露しています。

この投稿にコメントでは「寝顔可愛いです」「肌キレイ かわいすぎます」「うたた寝の容姿も可愛い」「前髪ありめちゃくちゃお似合いです」「ずっと観ていたい」「すっごくかわいいかわいいかわいいかわいい」「うたた寝の姿も美しい」「美しい 細い 羨ましい〜」「あまりにも綺麗に寝てるので、寝てないように見えます…笑」「少女ですか？」との声が寄せられています。

「なんやこの可愛い3人」

8日の投稿では、6月19日から開演の舞台『シャープさんフラットさん』で共演する、モデルで俳優のトリンドル玲奈さん、高梨臨さんとのスリーショットを披露している安達さん。ファンからは「可愛すぎて悶絶級です！！！」「安達さん流石です！！」「なんやこの可愛い3人」「可愛いスリーショット」「全然違和感ないな？」「いつまでもお若い」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)