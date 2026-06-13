「少女ですか？」44歳安達祐実の寝落ち姿に「ずっと観ていたい」「すっごくかわいいかわいいかわいい」
俳優の安達祐実さんは6月13日、自身のInstagramを更新。寝落ち姿を披露しました。
【写真】44歳安達祐実の寝落ち姿！
この投稿にコメントでは「寝顔可愛いです」「肌キレイ かわいすぎます」「うたた寝の容姿も可愛い」「前髪ありめちゃくちゃお似合いです」「ずっと観ていたい」「すっごくかわいいかわいいかわいいかわいい」「うたた寝の姿も美しい」「美しい 細い 羨ましい〜」「あまりにも綺麗に寝てるので、寝てないように見えます…笑」「少女ですか？」との声が寄せられています。
【写真】44歳安達祐実の寝落ち姿！
「少女ですか？」安達さんは「舞台『シャープさんフラットさん』稽古の日々 夕飯食べるのも忘れて寝落ち」とつづって1枚の写真を投稿。グレーのＴシャツを着用した安達さんが、組んだ腕に顔を乗せ、寝落ちしてしまった姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「寝顔可愛いです」「肌キレイ かわいすぎます」「うたた寝の容姿も可愛い」「前髪ありめちゃくちゃお似合いです」「ずっと観ていたい」「すっごくかわいいかわいいかわいいかわいい」「うたた寝の姿も美しい」「美しい 細い 羨ましい〜」「あまりにも綺麗に寝てるので、寝てないように見えます…笑」「少女ですか？」との声が寄せられています。