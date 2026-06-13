国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、グランドセレモニーで司会を務める菅田将暉（33）がレッドカーペットに登場した。

アンバサダーの中島健人が「1年ぶりですね、髪伸びましたね」と声をかけると「そうですね。ちょっと伸ばさないといけなくて」とコメント。「こんくらい伸ばしたことないよね？」と返し、中島が「中1以来かも。今度写真で見せるね」と答えるなど、仲の良さがうかがえるトークを繰り広げた。

続けて中島が会場付近を「僕らの思い出の地」であると話し「覚えてます？あの中華料理屋。行きましたよね高校時代に」と話題を振ると「中華料理屋？！」と驚いた菅田。「言われて思い出した、十何年経っているってことでしょ？すごいね」と思いをはせた。

司会については「あの音楽体験は貴重、この回でしか味わえない。丁寧に自然に引き出すというか導くことが仕事」と意気込み。「困ったら“ケンティー！”みたいなことになるかもしれないけど」と苦笑いして和ませた。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。