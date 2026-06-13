梅雨の晴れ間で真夏日続出　世界最大級のバーガーイベントやビーチスポーツ体験も

13日はよく晴れて気温が上がって、梅雨とは思えない青空が広がったところも多くありました。

各地のにぎわいです。

熱々の鉄板に、とろっとろのチーズ。

神奈川・横浜の赤レンガ倉庫で行われているのは、世界最大級というハンバーガーイベント。

さまざまなグルメバーガーを味わうことができます。

宮城県の名物「ずんだ」を使ったハンバーガーや韓国発のハンバーガーなど、27種類を食べ比べることができます。

ステージでは「バーガー日本一」を決める大会も開催。

シェフたちによる熱い戦いが繰り広げられています。

優勝すると2026年10月にアメリカで開かれる食のオリンピック、「World Food Championships」のバーガー部門に、日本代表として出場することができます。

このイベントは14日まで開催され、日本一のハンバーガーが決まります。

13日は全国的に梅雨の晴れ間が広がり、福岡・久留米市で32.6度を観測するなど、11日ぶりに80カ所以上の観測地点で真夏日となりました。

そうした中、千葉市のビーチではサッカーを楽しむ子どもたちの姿が。

この週末、ビーチスポーツを体験できるイベントが開かれています。

砂浜で行う「ビーチ相撲」、さらにはビーチバレーやウインドサーフィン、サップなどのマリンスポーツも楽しむことができます。

体験した人たちは「楽しかった。普通じゃ体験できないことが体験できてよかった」「足場が砂場なので難しい。足がもっていかれちゃう。でもそれなりの良さがあってすごく楽しかった」などと話しました。

ビーチサッカーを楽しんでいた子どもたちは、15日にワールカップの初戦を迎えるサッカー日本代表にエールを送りました。

一方、岩手県ではみちのくの初夏の風物詩「チャグチャグ馬コ」が行われました。

鮮やかな装束を身につけた65頭の「馬コ」が、「チャグチャグ」という鈴の音を奏でながら、滝沢市の神社から盛岡市の神社まで、約14kmの道のりを練り歩きました。

秋田県から訪れた人は「すごかった。神社の方から歩いてきてかっこよかった」と話しました。

「チャグチャグ馬コ」は200年以上続く伝統行事で、田植えで働いた馬たちに感謝し、五穀豊穣（ほうじょう）を願ったのが始まりとされています。