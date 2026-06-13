広島・森下暢仁投手（２８）が１３日の楽天戦（楽天モバイル）で気迫の投球を見せた。９回を２安打無失点。２０２４年６月２５日のヤクルト戦（マツダ）以来となる２年ぶりの完封勝利で、チーム単独トップの今季５勝目（５敗）を挙げた。４連敗中のチームを背負って上がったマウンドで、その責任を見事に果たした。

立ち上がりは決して楽ではなかった。初回先頭の平良に左前打を許し、盗塁も決められて二死三塁。それでもマッカスカーを空振り三振に仕留め、無失点で切り抜けた。

そこから楽天打線を封じ込めた。初回の黒川の打席から７回二死でマッカスカーに左前打を許すまで２０人連続アウト。わずか２安打に抑え込み、最後まで得点を許さなかった。

打線もエースを援護した。初回一死から大盛、菊池の連打で好機をつくると、坂倉が右前へ先制適時打。さらに５回二死からは坂倉の左翼線二塁打に続き、モンテロが中越え適時二塁打を放ち、貴重な追加点を奪った。

お立ち台では「仙台にもたくさんのファンの方が来ているなと感じていたので、何が何でも勝ちたいという思いで投げました」と振り返った。さらに「初回に点を取ってくれたので、なんとか粘り強くという気持ちで投げました。なかなか満足するピッチングができていなかったので、今日は本当に良かったです」と笑顔を見せた。

最終回は二死から四球を与えたものの、最後は辰己を一ゴロに打ち取ってゲームセット。広島は楽天を２―０で下し、連敗を４でストップした。

交流戦ビジター８戦目でようやく初白星を挙げ、交流戦最下位からも脱出。エース右腕の完封劇が、苦しいチームを再び前へ進ませた。