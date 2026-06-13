6月13日、東京競馬場で行われた4R・東京ジャンプステークス（J-G3・障害3歳上オープン・芝3110m）は、難波剛健騎乗の3番人気、スズカハービン（牡6・栗東・高橋義忠）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のジューンベロシティ（牡8・栗東・武英智）、3着にブラックボイス（牡7・美浦・浅利英明）が入った。勝ちタイムは3:22.3（稍重）。

2番人気で上野翔騎乗、ピーターサイト（せん6・美浦・村田一誠）は、10着敗退。

直線で内を鮮やかに突く

難波剛健騎乗の3番人気、スズカハービンが嬉しい障害重賞初制覇を飾った。勝負どころからしっかりと脚を溜めると、直線入口では内のスペースを鮮やかに突いて先頭へ。絶好の形で抜け出しを図った。そのまま勢い良く後続を突き放し、最終障害も危なげなくクリア。最後はレコードタイムでゴールを駆け抜け、記念すべき重賞タイトルを手にした。一方、単勝1.2倍の断然人気に支持されたジューンベロシティは懸命に追い上げたものの2着まで。

スズカハービン 30戦6勝

（牡6・栗東・高橋義忠）

父：ハービンジャー

母：スズカローラン

母父：サンデーサイレンス

馬主：永井宏明

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 スズカハービン 難波剛健

2着 ジューンベロシティ 高田潤

3着 ブラックボイス 坂口智康

4着 コレクテイニア 草野太郎

5着 ローディアマント 伴啓太

6着 マオノアラシ 小坂忠士

7着 ゲインサポート 中村将之

8着 メイショウソムリエ 大江原圭

9着 ジーティーオウジャ 水沼元輝

10着 ピーターサイト 上野翔