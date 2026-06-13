「今日好き」岩間夕陽（ゆうひ）、花柄タイツ×ミニ丈ワンピの全身ホワイトコーデで甘さ全開「リアル天使」「お人形さんみたい」と反響【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた岩間夕陽（いわま・ゆうひ）が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】「今日好き」美女JK全身「リアル天使」花柄タイツ×ミニワンピで甘さ全開
華やかなフリルが重なったミニ丈のワンピースにうっすらと花柄が浮かび上がる白のタイツを合わせたコーディネートで登場した岩間。デコルテや肩のラインが美しく映えるオフショルダーのデザインで、ピュアな魅力を引き立てた。SNS上では「リアル天使」「お人形さんみたい」「似合いすぎ」「可愛い」と反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。岩間は「クライストチャーチ編」にて、今野優誠（こんの・ゆうま）とカップル成立した。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女JK全身「リアル天使」花柄タイツ×ミニワンピで甘さ全開
◆岩間夕陽、ホワイトコーデで甘さ全開
華やかなフリルが重なったミニ丈のワンピースにうっすらと花柄が浮かび上がる白のタイツを合わせたコーディネートで登場した岩間。デコルテや肩のラインが美しく映えるオフショルダーのデザインで、ピュアな魅力を引き立てた。SNS上では「リアル天使」「お人形さんみたい」「似合いすぎ」「可愛い」と反響が寄せられている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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