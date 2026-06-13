◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

阪神・藤川球児監督が、圧巻の火消しを見せたプロ２年目右腕の木下里都投手を独特の言い回しで評価した。「あれはチャンスですね。選手にとっては。ここは、そういうパッと晴らせる機会でもありましたしね」と振り返った。

阪神の１点リードで迎えた７回、２番手・畠が２死一、二塁のピンチを招き、相手の４番・太田に対して２ボール１ストライクでアクシデントを訴え、緊急降板した。ここでリリーフした木下は、変化球を見逃されて３ボールとしたが、１４２キロのフォークで空振りを奪うと、最後は真ん中の１５７キロで空振り三振。「もちろん緊張したんですけど、マウンドに上がったら自分の球を投げるだけだと思って、思い切って腕を振っていきました」と、胸を張った。

現役時代に幾度となく修羅場をくぐり抜けてきた藤川監督にとっても、１軍定着を目指す木下の成長を促すシーンになったことを実感した様子。「ああいうアクシデントの後というのは、どうとらえるかで少し違う。まあ、監督の立場としては、彼はチャンスを生かしたと思います」と、今後もしびれる場面での起用を示唆して、称賛していた。