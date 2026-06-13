元楽天監督の今江敏晃さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。プロ入り後も続くＰＬ学園の先輩、後輩の“鉄の結束”を明かす一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇。８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。過酷な寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

高校からロッテ入りした今江さんは共演の大先輩・宮本慎也さんを見ながら「僕は２００５年にブレークしたんですけど、その年のオープン戦のヤクルト戦で神宮（球場）に行って、まず宮本大先輩にご挨拶をって思って。まだ、そこまで面識がなかったんですけど『今江です。よろしくお願いします』って言ったら『どっちがええの？』って、いきなり言われて。『どっちってどういうこと？』って思って」と口に。

「『二遊間と三遊間、どっちがええ？』って言われて、とっさに『三遊間の方、お願いします』って言って。試合が始まって、僕、本当に（一軍と二軍の）当落線上だったんで、打席に入って、パッと（宮本のいる）ショートを見たら、めちゃくちゃ三遊間が空いてたんですよ」と振り返った今江さん。

「そこに打つのも大変なんですけど、たまたま、そこに飛んで、ヒットを打って。本当にそのおかげで結果を出して」と宮本さんに感謝していた。