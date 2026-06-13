◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 西武―巨人（１３日・ベルーナドーム）

巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が先発し、４回まで１失点の投球を見せている。

初回に１点の援護をもらいマウンドへ。先頭・カナリオに左前打を許し、滝沢の犠打で１死二塁。続く長谷川を一邪飛に仕留めたが、後続の古賀に適時中前打を浴び１点を失った。

しかしその後は立て直し、２回、３回と３者凡退。４回にはこの回先頭の長谷川に死球を与えたが、続く古賀をフルカウントから投ゴロに打ち取る。その間に進塁していた一塁走者・長谷川を一塁・リチャードの好送球で三塁タッチアウトのダブルプレーに仕留めると、後続の小島も二ゴロに抑え流れを渡さなかった。

対する西武は現在、パ・リーグ首位。前日には「良い打線というのは分かっている」と十分に警戒して臨む姿勢を見せていた。

前回登板の６日・ロッテ戦（東京ドーム）は７回途中１失点。「なるべく守備の時間を短くできるように。基本的にやりたいことは変わらない。前回の試合よりも良くできるように」と意気込んでいた。