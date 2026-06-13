◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区 第２代表決定トーナメント決定戦 三菱重工Ｅａｓｔ８―２日産自動車（１３日・横浜スタジアム）

１７年ぶり３０度目の本大会出場を狙う日産自動車は三菱重工Ｅａｓｔに敗れ本大会（８月２６日開幕、東京ドーム）出場とはならなかった。

３点を追いかける３回２死一、二塁、角田蓮が右中間２点適時二塁を放ち１点差に迫ったが、それ以降は打線がつながらず得点を奪えなかった。

７人の投手によるリレーが行われ、２番手の安藤利玖が３回から４回を投げ２安打２失点の好投を見せたが、５番手以降が崩れた。

四死球が計７個と伊藤祐樹監督は「そこはしっかり修正してきたつもりでしたけど、こういう舞台になるとなかなか。練習の仕方もそうですし、修正は必要です」と振り返った。

あと１勝で本大会出場を逃し「今年は、チーム力も上がって手応えがある中での代表戦でしたので。やっぱり勝ち切るには、まだまだ勉強しなきゃいけないことがいっぱいあるというところですかね」と唇をかんだ。