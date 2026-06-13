音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣ ＡＷＡＲＤＳ ＪＡＰＡＮ ２０２６」の主要６部門の最優秀賞を表彰する授賞式（Ｇｒａｎｄ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ）の開演を前に、１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京でレッドカーペットセレモニーが行われた。

シンガー・ソングライターの星野源は金髪姿でレッドカーペットに姿を見せた。アンバサダーの中島健人から「髪色お似合いです」と声をかけられると「ありがとうございます」と笑顔。「セレモニーに来たのが初めてで、ものすごい規模ですね」と驚きの表情を浮かべた。

星野は最優秀アルバム賞を含め７部門にノミネートされ、すでに「最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞」を「２（ｆｅａｔ．Ｌｅｅ Ｙｏｕｎｇｊｉ）」が受賞。「去年出たアルバムは５年ぐらいかかって作ったアルバム。そのアルバムで呼んでいただいて本当に光栄です」と話した。

中島から「日本の音楽に期待すること」について尋ねられると「これはもう完全に自分の考えなんですけど、それぞれの好きなものっていうのを突き詰めるのが一番いいのかなと思ってます」と持論を展開。「外側に向けてっていう気持ちも大事だと思うんですけど、内側に内側に入っていったその先に外側につながる道があるんじゃないかなって思いながら音楽を作っています」と語った。