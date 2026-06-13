◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）

阪神が今季ワーストだった連敗を４で止めた。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、６回の好機で２点二塁打を放った熊谷敬宥内野手の攻守にわたる活躍を称賛。遊撃のレギュラー候補として高く評価した。

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連敗中の苦しい阪神にあって、熊谷の動きが目についた。「ええ仕事するやんか」という印象だ。６回２死満塁の好機で、思い切ってスイングを仕掛けて三塁線を破る２点二塁打。第１打席が空振り三振、第２打席が遊ゴロと全くタイミングが合っていなかったが、消極的にならずに振っていく姿勢が、最高の結果につながった。

今季も阪神は遊撃のレギュラーが固まっていないが、熊谷は試合をこなすことで、守備面でも大きな成長を感じる。２回の守りでも、若月の中前に抜けそうな打球をダイビングして素早く送球。ワンバウンドしたが、コースを外していないから一塁の大山がきっちりと捕球してくれた。入団当初は二塁や三塁を守るイメージが強かったが、試合に慣れることで遊撃も高水準でこなしている。

元々、走塁の速さと判断がピカイチで代走の切り札としての存在感は絶大だった。ここに打撃と守備が加われば鬼に金棒。９回の犠打はきっちりと決めてほしかったが、熊谷がセンターラインにしっかり定着すれば、再浮上のきっかけになるはずだ。（スポーツ報知評論家）