ボートレース江戸川の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第13戦」は、13日に予選3日目が行われた。

初の江戸川水面で大健闘だ。鐘ケ江真司（24＝福岡）は、3Rでカド4コースから全速ターンを敢行。内の3人を一気に捲り切って当地初白星を挙げた。得点率も6.20となり小坂風太と並ぶ20位まで上昇した。

機歴は浅いものの、相棒11号機の前検日時点の2連対率は13.3％しかない。「直線とかは全然弱い。数字も納得できる」と苦笑い。それでも「いろいろ試して、今日（3日目）が一番いい。乗り心地は結構来た感じです。1マークも舟が返ってきてくれましたからね」と、エンジンなりに調整は合ってきている。

師匠は仲谷颯仁。「仲谷さんは優しい。川上剛さんや西山貴浩さんはよく食事に連れていってくれます。本当に環境に恵まれていますね」。鐘ケ江は136期で養成所リーグ戦勝率1位。センス十分の有望株は優しさと厳しさもある先輩の元で、順調に成長を遂げている。

「1号艇が残っているし、スタートは遅れられない。準優勝戦に乗れるように頑張ります」と意気込んだ。予選最終日は7R1号艇、12R2号艇の2走。好枠を生かして、初の予選突破を決めてみせる。