サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、5度目のW杯日本代表に選出されたDF長友佑都（39＝FC東京）のすごさを熱弁した。

5度目のW杯日本代表に選出された長友の経験が与える影響を問われた久保は「経験もそうですけど、なんでか分かんないですけど、彼本番に近づくにつれてコンディション上がってくるんで。それはうらやましいですね。尊敬もしてますし、その能力はうらやましいなって個人的に思ってて」と長友の驚異的な調整能力を絶賛した。

さらに「普通だったら年齢を重ねるとともにパフォーマンスも落ちていくものだと思うんですけど、あの人は本当に近くなれば近くなるほど、なんか自分で言ったことを現実にしてるんで、それは凄いなと思いますね」と続け、「“俺はコンディション上がってくから”って言って、どんどんキレも上がってきてますし。結局ケガも治して。僕と似たようなケガをされましたけど、“お互いに治して、また日本で会おうな”って言われて、結局会うことになりました」とやり取りを明かした。

これには内田氏も「確かに。凄いなぁ」と感服。久保は「凄いなと思います。本当に」と先輩へのリスペクトを込めて熱弁していた。