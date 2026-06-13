◇プロ野球セ･パ交流戦 西武ー巨人（6月13日、ベルーナドーム）

この日はベンチスタートとなった巨人の浦田俊輔選手。西武の先発、隅田知一郎投手との対戦をとても楽しみにしていました。実は、2人は同じ長崎出身。浦田選手の兄と隅田投手が幼なじみという間柄でもあります。

「僕も小1、小2の時に一緒に野球してたんですよ、少年野球で。お兄ちゃんの幼なじみでもあり、僕も少年野球で一緒でした」

浦田選手は親の仕事の関係で引っ越すことになり、2年だけ一緒にプレーしたそう。「小さい頃の性格はあんまり覚えてないですけど・・・優しいですよ」と3歳年上の隅田投手について語りました。プロに入ることが決まったときには隅田投手が自身のXで「幼なじみの弟」と紹介。プロ入りを歓迎していました。

プロに入ってからはリーグが違うこともあり、あまり会う機会はないということですが、今年のオフには、たまたまいったゴルフ場に隅田投手がいて、昔話に少し花を咲かせたそうです。

隅田投手のピッチングについては「まっすぐも強くて、曲がり球もよくて、ウィニングショットのチェンジアップがいい」とべた褒めしていましたが、「戦いたいですね。打ちたいですね」と負けん気の強さものぞかせていました。隅田投手との対戦はかなうのか、注目です。