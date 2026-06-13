国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「M!LK」の佐野勇斗（28）、吉田仁人（26）、山中柔太朗（24）がレッドカーペットに登場した。

吉田は「こんなにレッドカーペットしっかり歩かせてもらったの初めてだったんですけど、こんなにいろんな人がお祝いしてくれるのかと思って凄いうれしい」と感激。「もっと頑張らなきゃなと思いました」と意気込んだ。

この1年を振り返り佐野は「特に去年『イイじゃん』を出させてもらってから、たくさん曲を知っていただいて街でも気づいていただいて。僕ら毎週5人で会議をしてきてた…それが本当に結びついたなと」とコメント。「応援し続けてくれたファンの皆さんに感謝がつきない」と思いを語った。

アンバサダーの中島健人からパフォーマンスの見どころについて聞かれると「特別バージョンでお届けしようかなと、あの曲を」と中山。吉田も「過去イチのヤツ出しますんで！」と力強くコメントした。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。