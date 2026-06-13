１２歳でデビューし、「ゴクミ」の愛称で親しまれた元祖“国民的美少女”で女優・後藤久美子（５２）がフランス人で元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ氏（６１）との事実婚を解消したと１２日、所属事務所を通して発表した。

「長きに渡り日々を共にしてまいりましたジャン・アレジ氏とは、パートナーシップを解消し、それぞれの道を歩む事となりました」などとコメントした。

ジュネーブを拠点にしていた夫妻には、モデルとして活動する長女エレナ（２９）、レーシングドライバーの長男ジュリアーノ（２６）、０７年に誕生した次男がいる。

近年は、ドラマへの復帰やＣＭ出演、雑誌の撮影など日本での活動を再開しており、変わらぬ美貌が話題を呼んでいた。昨年１２月１、８日に放送されたＮＨＫ「貌瓶の家族に乾杯」にも出演。福岡県柳川市のロケの１週間ほど前に帰国しており、「あの“ゴクミ”こと後藤久美子がぶっつけ本番旅！」と笑福亭鶴瓶もＮＨＫ側も驚く出演だった。ロケでは、大好物の海苔をお土産に、と大量に買い込み、ロケで出会った人々と気さくに会話する気取らない姿があった。