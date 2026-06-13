国内外から8000人以上が新潟市に訪れる国際会議ASPACに合わせて13日から関連イベントが開かれ、多くの人で賑わっています。



新潟市中央区で始まったNIIGATA ULTRA SPARK。「ウルスパ」と呼ばれるこのイベントでは12日に開幕した国際会議ASPACに合わせて新潟市を盛り上げようと様々な企画を通して地域の魅力を発信しています。



会場の一つである万代エリアでは総踊りで熱気を高めていました。



【参加者】

「いつもより人が多いように感じる。新潟はまだまだ楽しいお祭りや踊りがあるのでぜひ全部見ていってください」



一方、新潟駅では…



【氏田陽菜アナウンサー】

「訪れる人を歓迎するように花のオブジェが飾られていて駅前を鮮やかに彩っています」



5000鉢の花によるフラワーモニュメントが登場！記念撮影を楽しむ人の姿が多く見られ、色とりどりの花を間近で楽しんでいました。



【訪れた人】

「白い花がかわいい」



ほかにも花に関するワークショップなども開かれ、訪れた人たちは新潟の花の魅力を体感したようです。



また、信濃川やすらぎ堤には水上ステージが設けられ、アーティストによるライブが行われています。



ウルスパは14日まで開かれ、14日は古町地区でTGC新潟のプレイベントも行われます。