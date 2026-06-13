【ダラス（米テキサス州）＝星聡】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、１次リーグＢ組、Ｄ組の計２試合が行われた。

共催国でＢ組のカナダ（世界ランキング３０位）は、ボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）と対戦し、引き分けた。共催国でＤ組の米国（同１７位）はパラグアイ（同４１位）に快勝した。（世界ランキングは６月１１日時点）

カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ

大会ホスト国のカナダが、Ｗ杯で初めての勝ち点１を刻んだ。歴史的な幕開けの立役者となったのは、途中出場のベテラン、ラリンだった。

１点を追う後半。６１分に攻撃の選手３人を代えるなどマーシュ監督がカードを切る中、７６分にピッチに立った。そのわずか２分後、中央に切り込んだコネからテンポ良くつながったボールを反転しながら受け、蹴り込んだ。「試合に出て、チームを助ける準備はできていた。必要とされる時にゴールを決める。これまでもやってきたことさ」

代表歴は長く、通算３０ゴール以上を挙げてきた。指揮官によると、当初先発でなかったことに不満を見せていたというが、起用法を理解し、狙い通りに結果で応えてみせた。「全ての試合に出たい」。貪欲さを忘れないアタッカーは、心強い存在だ。（平島さおり）

カナダ・マーシュ監督「交代選手が大きな影響を与えたと言えるし、それは良い判断だった」

ボスニア・ヘルツェゴビナ・バルバレス監督「チームは消極的でチャンスを生かせなかったが、結果には満足している」