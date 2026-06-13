楽天の監督を務めた平石洋介さんが１３日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。ＰＬ学園の３年先輩の怪物ぶりを明かす一幕があった。

今回は「第１回ＰＬ学園ＯＢ会」。甲子園を春夏７度制覇、８２人のプロ野球選手を生んだ伝説の名門校・ＰＬ学園野球部ＯＢが集結。厳しい寮生活や野球部に存在した謎すぎるルールなどを明かした。

９８年、控えながら主将として甲子園センバツでベスト４、選手権でベスト８の実績を持つ平石さんは３年先輩で中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが社会人野球時代、自分たち後輩の練習を見に来てくれた際について「よく（高校に）帰ってきていただいていて。ジャケットにパンツみたいな服装で来られていた時にコーチが『孝介、ちょっと（１打席）見せてやってくれ』って言って、ジャケット脱いで」と打席に入ることになったことを回顧。

さらに「１球だけって言われて打席に入られて。後輩は１球だけだから、まっすぐを投げるやろって思ってたら、上重がこっそり『カーブを投げろ！』って言って」と同期で元日本テレビアナウンサーでフリーの上重聡アナの言葉を暴露。

「そしたら、そのカーブを見事にステップしてパッと止まって、左中間にパーンと１球で放り込んだんです。場外に」と福留さんの豪打を再現。「これは次元が違うと思って。すごかったです」と興奮気味に続けた平石さんの言葉に当の福留さんは「もちろん覚えてますし」と答えた後、「平石とかはこうやって僕のことを尊敬してくれてるっていうのは分かりますけど、上重は相当、なめてる」とチクリ。名指しされた上重アナは「そこからもう福留さんと言うようになりました」と話していた。