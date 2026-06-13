ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺が寝かしつけするのは非効率だから君がやって？」夫の主張に興ざ… 「俺が寝かしつけするのは非効率だから君がやって？」夫の主張に興ざめ…妻が産後に知った夫の本性とは？ 「俺が寝かしつけするのは非効率だから君がやって？」夫の主張に興ざめ…妻が産後に知った夫の本性とは？ 2026年6月13日 19時0分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 「君がやった方が効率的」って言葉、さらっと言ってますけど相当なパワーワードですよね…。夜間育児でボロボロの妻さんに対して、夫はいつもどおりのアドバイスタイムに入っているようです。でも妻さんの我慢にも限界がありますよね。ここから夫婦関係がどう変わっていくのか、続きが気になるところです。>>【まんが】助言だけする夫(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】助言だけする夫 「行ってきまーす」ってその髪型で会社行くの!? 「男らしさ」を完全に履き違えた夫…妻が世話焼きをやめたらまさかの事態に!? 「孫が食べたおやつ、角砂糖何個分？」自然派義母との息苦しい家族旅行…帰宅後の衝撃の連絡【じゃがいもすりおろし義母 Vol.3】