江東区民限定！「江東花火大会2026」無料席ペアチケット、抽選受付中だよ。《〆切6月19日》

2026年8月11日、夏の風物詩「江東花火大会2026」が開催されます。荒川に浮かぶ台船から、約6000発の花火が打ちあがります。

6月1日10時から19日23時59分まで、江東区内在住者限定で無料席の募集を受付中です。

特別な席で花火を拝めるチャンス！

江東区内在住者限定で、無料席3000席（ペア席1500セット）を抽選で招待。ペア席のため、2人とも江東区内在住である必要があります。

はがきもしくはインターネットから、1人1回まで申し込めます。

はがきの場合は、通常はがき（85円）に2名分の氏名、郵便番号・住所、電話番号、年齢を記入し、以下の住所へ送付してください。6月19日消印有効です。

〒151-0073

笹塚駅前郵便局留 渋谷区笹塚1-58-6マルシンビル501号室 江東花火大会実行委員会事務局

インターネットの場合は、「チケットぴあ」の区民限定無料席抽選受付サイトに移動し、必要事項を入力し申し込んでください。

抽選結果は、いずれの方法も7月上旬を予定。メールもしくはチケットの発送をもって通知されます。

なお、当選した際の座席は抽選で決定します。

また7月18日からは、区民優先の有料席(9000席)を先着順で販売します。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）