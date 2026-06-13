■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

男子100mの決勝が13日に行われ、昨年王者・桐生祥秀（30、日本生命）は3位で連覇とはならず、多田修平（29、住友電工）が10秒17（＋0.1）で5年ぶりの優勝を果たし、アジア大会代表に内定した。

予選、準決勝と組1位で決勝に進んできた桐生は5レーン。隣の4レーンには5年ぶりの頂点を目指す多田、6レーンには準決勝でトップタイムをマークし、2019年のサニブラウン アブデルハキーム以来となる大学生優勝を目指す西岡尚輝（19、筑波大）が入った。

桐生は前日、自身初の2連覇とアジア大会内定がかかる決勝に向け「自分を信じて、やってきたことを発揮すれば、もうそこしか考えていないです」と、意気込んでいた。

桐生は出遅れることなくスタートを切るが、終盤まで続いた競り合いで敗れ、3位でフィニッシュした。優勝したのは多田。5年ぶりの頂点に輝き、アジア大会代表内定を手にした。2位には西岡が入った。

【男子100m結果（＋0．1）】

1位 多田修平 10秒17

2位 西岡尚輝 10秒20

3位 桐生祥秀 10秒24