「信じられない!」共演者も驚がく…田中みな実、“元カレ”との向き合い方「わかる人いると思う」「少数だけどいる」
「過去にお付き合いしてた人とかは、どうでもよくなっちゃう」俳優の田中みな実が、“元カレ”について語った――。
田中みな実
○田中みな実の持論にクリス松村が驚がく「信じられない!」
6日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、田中は、「私ね、忘れちゃうの。好きだった人の顔も。嫌いになった瞬間に」と告白。ゲストのクリス松村が「信じられない! 忘れられるの?」と驚くと、「顔を忘れちゃうの。出てこない。真っ白。なんか、へのへのもへじみたいな……」「興味がなくなっちゃうの。名前は思い出せるけど、顔が思い出せない」と打ち明け、「わかる人いると思う。少数だけどいると思う」と話した。
バラエティ番組などで恋愛話になることもあるが、「一般論と思い出。思い出でざっくりは話せる(笑)」と語ると、クリスは、「思い出話はできるのに、顔は思い出せないってどういうこと?」と理解できない様子。元カレだけでなく「嫌な人は忘れられる」という田中は、「大事なお友達とか、大事な周りの人たちを、本当に心から大事にしたいの。今の人を大事にしたいから、過去にお付き合いしてた人とかは、どうでもよくなっちゃう」「元カレは元カレとして整理されたから。もういないも同然」と持論を語っていた。
【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。
田中みな実
○田中みな実の持論にクリス松村が驚がく「信じられない!」
6日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、田中は、「私ね、忘れちゃうの。好きだった人の顔も。嫌いになった瞬間に」と告白。ゲストのクリス松村が「信じられない! 忘れられるの?」と驚くと、「顔を忘れちゃうの。出てこない。真っ白。なんか、へのへのもへじみたいな……」「興味がなくなっちゃうの。名前は思い出せるけど、顔が思い出せない」と打ち明け、「わかる人いると思う。少数だけどいると思う」と話した。
【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。