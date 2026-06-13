お部屋の掃除中に2匹の猫たちが見せた『逃げ方』が、かわいすぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で22.6万再生を突破。「嘘だろっていうくらい可愛い隠れ方w」「それぞれに表情と怖がり方違くて可愛いw」といったコメントが寄せられました。

【動画：部屋の掃除中、2匹の猫が『キャットタワーに避難』した結果…可愛すぎる『逃げ方』】

掃除機から逃れようとする2匹の猫

黒猫の『ノリスケ』くんと白猫の『ちゃー』さん、この対照的なカラーのふたりが登場するのはTikTokアカウント『ノリスケ（＠norisuke_cha）』。掃除機に怯えているというノリスケくんとちゃーさんの様子が投稿されました。

ある日、投稿主さんが掃除機をかけ始めると、ノリスケくんとちゃーさんはそれぞれの方法で難を逃れようとしたそうです。ふたりとも、キャットタワーに登るところまでは同じなのですが……

ちゃーさんは高みの見物、一方ノリスケくんは…

キャットタワーの最上段にうずくまったちゃーさんは、涼しい顔で下をじっと見つめています。その表情は、まるで「ここまでは来られまい」とでも言いたげな余裕ぶり。一方、逃げ遅れてしまったのでしょうか、ノリスケくんはというと……

キャットタワーの柱にぴったりとひっついていました。体を半分だけのぞかせ、柱の陰からこちらをそっとうかがうその姿は、まるで漫画のキャラクターのよう。ふたりとも、それぞれの『避難場所』で、しばらくじっと待機していたといいます。

実はドア開けも得意なノリスケくん

そんなノリスケくん、別の動画では思わず二度見してしまう光景も。閉まった引き戸がすすすっとスライドし、隙間からひょっこり姿を現したのはノリスケくん。飼い主さんが開けてあげているのかと思いきや、なんと自力で開けていたのです。

ドアの縁に両手をかけ、「よいしょ」とばかりに器用にスライドさせ、自分の体が通れるだけの隙間を作るとするりと通り抜けていく……まるで人間のような動きに、思わず笑ってしまいます。

掃除機から避難する様子は3.6万いいねを集め、「それぞれの性格がとても出ていますね」「黒猫ちゃんのビビり方もかわいいけど白猫ちゃんの絶妙な表情も好きw」「漫画に出てくる隠れ方って現実世界でもする猫いるんだ」「『キャットタワーになりたい』とかいうわたしの人生史上はじめての心情になっています」など、愛あふれるコメントが続々と寄せられています。

TikTokアカウント「ノリスケ」では、ノリスケくんとちゃーさんのおもしろくもかわいらしい姿が日々公開されています。ふたりの個性あふれる姿に、ぜひ注目してみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ノリスケ」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。