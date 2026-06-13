◆カーリング日本選手権 第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男子の準決勝が行われ、昨年覇者のＳＣ軽井沢クがＳＣ軽井沢クジュニアとの“兄弟対決”を６―５で制した。１４日の決勝は昨年大会と同じくロコ・ソラーレとの対戦となる。

不利な先攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）で１点をスチール。第２Ｅは相手に１点を取らせると、続く第３Ｅでは２点を奪った。拮抗した試合は第８Ｅを終えて４―４と同点に。第９Ｅではフォースの柳沢李空の１投目で相手のガード裏にナンバー１をはじき、自身のストーンを残した。これで２点を取り、最終Ｅは相手を１点にとどまらせ、接戦を制した。スキップの山口剛史は「ちょっとずつ優勢な時間が長くて、自分たちにとっては良かった。最後は落ち着いてプレーすることができた」と笑みを浮かべた。全日本の舞台で兄弟対決が実現したことについては「自分がクラブチームを作ってきた上で、やりたかったこと。思ったよりもすごい速度で上がってきた。格下のチームだとは思っていない。こっちが一歩でも弱い部分を見せたら、やられると思っていた。本気でやりました」と感慨深く話した。

今大会は昨年に続き横浜市内にチームで家を借りて共同生活を送る。試合後は自炊をして、ミーティングをしながら全員で食卓を囲んでいる。１２日の夜はリードの小泉聡お手製のキムチ鍋を食べながら、全体を見て、自分たちがどの位置にいるのかを把握する話し合いが行われた。「もっと大きいところで改善策があった。すごく濃いミーティングができて、自分の成長のチャンスになった」と有意義な時間としている。

決勝は昨年と同じ対戦カード。前回は終盤に２連続でスチールに成功し頂点に立った。「後半逆転勝ち。これが僕たちだが、前半から勝負することもチャレンジしている。どの展開が来ても自分たちが上回っていけるようなプレーをしたい」と試合のペースに合わせた戦略で連覇へ突き進む。