落語家の三代目桂春蝶（51）は13日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（扇町ミュージアムキューブ）を開幕。「阪神ファン以外の方もお越しください。川藤幸三さん、ぜひ観に来てください」とアピールした。

春蝶が心を揺さぶられ、感動したもの、心を揺さぶったもの、伝えなければならないと全身全霊で想った話を題材にして、落語で伝える「落語で伝えたい想い」シリーズ。今回は熱烈な阪神ファンとして知られた父の二代目桂春蝶さん（93年に51歳で死去）に捧げる1席。前半の45分間は二代目春蝶さんが甲子園球場へ応援に出向くと「必ず負ける」という都市伝説や、三代目春蝶自身の北陽高校の話、掛布雅之さん、岡田彰布さん、川藤幸三さんら阪神のレジェンドが登場するエピソードを交えた爆笑トークを披露し、250席満席のファンを沸かせた。

後半は90分間に及ぶ「それゆけ、タイガース」の1席。大阪の下町の町工場が舞台で、主役は大の阪神ファンの親子三代の職人。第2次大戦から高度成長期、70年万博を経て、85年の阪神日本一へと大阪の歴史を振り返る熱い噺となっている。特に阪神の低迷期を思い「できの悪い息子ほど応援したくなる、応援し続ける」というファン心理を人情味溢れる形で盛り込んだ。

「落語で伝えたい想い」は今回で12作目。7月に「パラオの星」をパラオで、9月には「約束の海〜エルトゥールル号物語〜」をトルコでと、過去の作品を現地で披露することも決まり「楽しみにしてます」と春蝶もさらに気合いが入っていた。

今作は14、20、21日に扇町ミュージアムキューブで、22日には東京・渋谷区文化総合センター大和田伝承ホールで開催する。