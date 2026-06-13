国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「Mrs. GREEN APPLE」が3人そろって印象的な和装でレッドカーペットに登場。大歓声を浴びた。

ミセスは昨年、最優秀アーティスト賞など3冠を獲得。今年も最優秀アーティスト賞、最優秀アルバム賞などにノミネートされている。

連覇がかかるが、大森元貴は「我々はもう名前挙げてくださるだけでありがたいので、あまり気張らず楽しみたいと思います」と自然体を強調した。

藤沢涼架が「今回はみんなで和装でそろえてきました。今日一日ゆっくり楽しみたいなと思います」と笑顔を見せれば、大森も「豪華な方々が集まってるので、空気を一緒に味わえるだけでぜいたく」とリラックスした表情だった。

同音楽賞は米グラミー賞をモデルに昨年創設。2年目となる今年は最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門が設けられ、ノミネートは「音楽人」5000人以上の投票によって決定した。