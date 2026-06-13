本日6月13日に開催されている国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。

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『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で、アーティスト／音楽関係者約5,000人が投票に参加した今年初開催の国際音楽賞で、エントリーされた作品は約2,000作品／アーティストにおよぶ。

18時より開催されていたレッドカーペットイベントに、華やかな和装姿に身を包んだMrs. GREEN APPLEの3人が突如サプライズで登場した。Mrs. GREEN APPLEは、昨年初開催となった『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』にて、初代となる最優秀アーティスト賞を受賞。今年も『最優秀アーティスト賞』『最優秀アルバム賞』『最優秀J-POP楽曲賞』の主要3部門を含む計8部門にノミネートされている。

（文＝リアルサウンド編集部）