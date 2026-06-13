日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の14日（日）の天気

ここ数日、各地に雷雨をもたらしている上空の寒気はようやく離れ、14日は、天気の急変する所は少なくなりそうです。

北海道や関東の山沿いでは、一部でにわか雨や雷雨がありますが、西日本から北日本にかけて、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、西日本の太平洋側は、湿った空気の影響で雲が多くなり、午後はしだいに雨が降り出す見込みです。沖縄は、梅雨前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。

最高気温は西日本や東日本、東北の日本海側で28℃前後の所が多く、内陸や日本海側では30℃くらいまで上がりそうです。西日本の太平洋側は13日より低く、鹿児島や宮崎は25℃以下となりそうです。

【予想最低気温】（前日差）

札幌14℃　　　（±0　平年並み）
仙台16℃　　　（＋1　平年並み）
新潟17℃　　　（＋2　6月上旬）
東京都心20℃　（＋2　6月下旬）
名古屋21℃　　（＋1　6月下旬）
大阪22℃　　　（＋1　6月下旬）
広島19℃　　　（＋1　6月上旬）
高知19℃　　　（±0　平年並み）
福岡21℃　　　（＋1　6月下旬）
鹿児島21℃　　（＋1　平年並み）
那覇22℃　　　（＋1　5月中旬）

【予想最高気温】（前日差）

札幌26℃　　　（＋1　7月下旬）
仙台26℃　　　（＋1　7月中旬）
新潟28℃　　　（＋1　7月中旬）
東京都心28℃　（±0　7月上旬）
名古屋28℃　　（−2　6月下旬）
大阪29℃　　　（−2　6月下旬）
広島27℃　　　（−2　平年並み）
高知26℃　　　（−3　6月上旬）
福岡29℃　　　（±0　7月上旬）
鹿児島24℃　　（−4　5月上旬）
那覇27℃　　　（＋2　5月中旬）

■全国の週間予報
沖縄は、しばらく梅雨空が続くでしょう。15日にかけて大雨となるおそれがあり、その後も17日にかけて、傘の出番が続きそうです。

次の週末は、太平洋高気圧が強まり、晴れるでしょう。西日本から北日本は、15日は太平洋側を中心に雨の所が多くなるでしょう。16日から17日は、いったん晴れ間の出る所がありますが、17日には九州南部や四国で雨となりそうです。

週の後半は、梅雨前線が本州付近まで北上し、西日本や東日本の太平洋側を中心に広く雨となる見込みです。本州付近は、梅雨の最盛期に入っていきそうです。