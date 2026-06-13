■全国の14日（日）の天気

ここ数日、各地に雷雨をもたらしている上空の寒気はようやく離れ、14日は、天気の急変する所は少なくなりそうです。

北海道や関東の山沿いでは、一部でにわか雨や雷雨がありますが、西日本から北日本にかけて、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、西日本の太平洋側は、湿った空気の影響で雲が多くなり、午後はしだいに雨が降り出す見込みです。沖縄は、梅雨前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降る所がありそうです。

最高気温は西日本や東日本、東北の日本海側で28℃前後の所が多く、内陸や日本海側では30℃くらいまで上がりそうです。西日本の太平洋側は13日より低く、鹿児島や宮崎は25℃以下となりそうです。

【予想最低気温】（前日差）

札幌14℃ （±0 平年並み）

仙台16℃ （＋1 平年並み）

新潟17℃ （＋2 6月上旬）

東京都心20℃ （＋2 6月下旬）

名古屋21℃ （＋1 6月下旬）

大阪22℃ （＋1 6月下旬）

広島19℃ （＋1 6月上旬）

高知19℃ （±0 平年並み）

福岡21℃ （＋1 6月下旬）

鹿児島21℃ （＋1 平年並み）

那覇22℃ （＋1 5月中旬）

【予想最高気温】（前日差）

札幌26℃ （＋1 7月下旬）

仙台26℃ （＋1 7月中旬）

新潟28℃ （＋1 7月中旬）

東京都心28℃ （±0 7月上旬）

名古屋28℃ （−2 6月下旬）

大阪29℃ （−2 6月下旬）

広島27℃ （−2 平年並み）

高知26℃ （−3 6月上旬）

福岡29℃ （±0 7月上旬）

鹿児島24℃ （−4 5月上旬）

那覇27℃ （＋2 5月中旬）

■全国の週間予報

沖縄は、しばらく梅雨空が続くでしょう。15日にかけて大雨となるおそれがあり、その後も17日にかけて、傘の出番が続きそうです。

次の週末は、太平洋高気圧が強まり、晴れるでしょう。西日本から北日本は、15日は太平洋側を中心に雨の所が多くなるでしょう。16日から17日は、いったん晴れ間の出る所がありますが、17日には九州南部や四国で雨となりそうです。

週の後半は、梅雨前線が本州付近まで北上し、西日本や東日本の太平洋側を中心に広く雨となる見込みです。本州付近は、梅雨の最盛期に入っていきそうです。