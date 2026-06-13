サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがポルトガル代表ＭＦベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティー、英）の獲得が間近なところまで来ているという。スペインのスポーツ紙、マルカ、アスなど複数メディアが伝えている。

報道によると同補強はモウリーニョ監督のリクエストによるもので、これまで同選手の獲得戦線で先行していたバルセロナ、アトレチコ・マドリード（共にスペイン）を追い越す形となり、交渉は合意まであとわずかなところまで進んでいる。シウバはシティーとの契約切れにより新チームへ移るため移籍金は発生しない。交渉が順調に進めばポルトガルのＷ杯初戦となる１７日以前に選手の獲得が正式発表される見通しとなっている。

シウバがレアル・マドリードへ移籍した場合、フランス代表のＦＷキリアン・エムバペと１０年ぶりにチームメイトになる。両選手は２０１６−１７シーズンにモナコ（仏リーグ）で共闘していた。

なお来季へ向けたレアル・マドリードの補強はこれで終わらない情勢。アス紙によると、次の補強対象は同じくマンチェスター・シティー所属のクロアチア代表ＤＦヨシュコ・グヴァルディオールだという。