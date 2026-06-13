◆女子プロゴルフツアー 宮里藍サントリーレディス 第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）

２位で出た１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算１２アンダーの３位に踏みとどまった。「パターが全然良くなかった。ショットは悪くはなかった」と悔しがった。

グリーン上で苦戦し、３１パットを要した。バーディー発進も２番は３パットのボギー。７番では１メートルのパーパットがカップに蹴られ、８番はアプローチが寄らず、２つ落として折り返した。パットが入らない展開が続いたが「２打目をなるべくピンに近づけて打つようにした」。ショットで後半取り返した。

１７番パー５では右ラフからの２４０ヤードを３ウッドで５メートルに２オン。１８番も右林からの１４６ヤードを「ピンを狙って低い球で、パンチショット打つイメージで」枝の間を通し、４メートルにつけた。４番と１２番のパー５の２打目でドライバーを握るなど、積極的に攻めた。

今大会２位までに入れば、ＡＩＧ全英女子オープン（７月３０日開幕）の出場資格を得る。「昨日知った。『おー、そうなんだー』と思った」と笑顔になった。トップとは５打差、２位とは２打差で最終日を迎える。ホールアウト後にはサインを求めてギャラリーが長蛇の列を作るほど、日本でも人気急上昇中だ。韓国語で「イケイケ」を意味する「タッコン」の愛称で親しまれる１４歳。「明日もアグレッシブにいきたい」と言い切った。