女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。人気コンビを称賛した。

泉は「サンドウィッチマン、私のテレビドラマに出たの覚えてる？」と振ると、伊達みきおは「もちろんです」ときっぱり。泉は「懐かしい。あんたたち二人がお酒飲めないってテレビで知った。私、この人の追っかけやってんじゃないかなと思うくらい」とよくテレビで見ていると明かした。

2020年東京五輪・パラリンピック組織委員会でサンドの2人は聖火リレーのアンバサダーを務めていたが、これを推薦したのも泉。もともと組織委顧問を務めており、「やっぱりサンドウィッチマンしかいませんよ、やっぱり」と話した。

「本当に今、テレビ見てるのが大好き」と泉。「サンドウィッチマンの2人は、とってもやっぱり人間がそのまんまいいよね。だから好感度がやっぱりいいんだと思います」と評価した。

ただ「でも漫才聞いたことないんだけどね」とぶっちゃけ。これには伊達も「ええっ。漫才チャンピオンですよ、我々。俺、漫才で結構ピン子さんに評価していただいてると思ってたんですけど」ともらすと、泉は「違う違う、ただ赤い色の人が、外で車にひかれそうになった役で、それだけでサンドウィッチマンの人を呼ぶって。失礼だろって。私そういう、売れてないからとか、売れてるからとかで差をつけるのは一番腹立つのよ、やっぱり。自分が売れてなかったから」としつつ「だから、やっぱり見ますよ」と話した。